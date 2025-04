I liquori del frigo-bar le partite a tennis le trattative al ristorante | come si preparano i cardinali al Conclave

Conclave che si avvicina (oggi si saprà la data di inizio), Roma si prepara ad accogliere i cardinali da ogni parte del mondo. Sono decine quelli arrivati nella Capitale dopo la morte di Papa Francesco, ma c’è qualcuno che manca ancora all’appello. E cosa fanno a Roma i cardinali in attesa di chiudersi a chiave nella Cappella Sistina e scegliere il nuovo pontefice? «Parlano, si conoscono, si annusano tra di loro e piano piano cominciano a tracciare l’identikit di quello che sarà il prossimo pontefice dopo Francesco», racconta l’arcivescovo Anselmo Guido Pecorari a Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera.I frigo-bar di Casa Santa MartaIl giornalista ha parlato con alcuni arcivescovi e cardinali giunti a Roma in questi giorni, cercando di capire come si stanno muovendo in attesa dell’inizio del Conclave. Leggi su Open.online Con ilche si avvicina (oggi si saprà la data di inizio), Roma si prepara ad accogliere ida ogni parte del mondo. Sono decine quelli arrivati nella Capitale dopo la morte di Papa Francesco, ma c’è qualcuno che manca ancora all’appello. E cosa fanno a Roma iin attesa di chiudersi a chiave nella Cappella Sistina e scegliere il nuovo pontefice? «Parlano, si conoscono, si annusano tra di loro e piano piano cominciano a tracciare l’identikit di quello che sarà il prossimo pontefice dopo Francesco», racconta l’arcivescovo Anselmo Guido Pecorari a Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera.I-bar di Casa Santa MartaIl giornalista ha parlato con alcuni arcivescovi egiunti a Roma in questi giorni, cercando di capiresi stanno muovendo in attesa dell’inizio del

Ne parlano su altre fonti

Partite a tennis durante la malattia, l'Appello ribalta la sentenza e assolve un agente della Polizia di Stato - E' durato quasi 8 anni il calvario giudiziario di un agente della Polizia di Stato 50enne finito a processo per assenteismo che, condannato in primo grado, in Appello è stato assolto dall'accusa. L'uomo, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, era stato arrestato nel dicembre del 2017 dopo essere... 🔗riminitoday.it

Il Mondiale per Club in tv: ecco dove e a che ora saranno trasmesse le partite - Per gli appassionati di calcio si avvicina un’altra estate entusiasmante. Infatti, manca sempre meno all’inizio del prossimo Mondiale per Club, competizione che si terrà negli Stati Uniti d’America dal 14 giugno al 13 luglio e che vedrà protagoniste anche due squadre italiane: l’Inter e la Juventus. Per i nerazzurri, il prestigioso torneo rappresenta un vero e proprio obiettivo come dichiarato più volte da Inzaghi. 🔗ilnapolista.it

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV - Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco la guida alla diretta tv delle partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

La dolce vita dei cardinali prima del conclave, tra liquori, carciofi alla romana e partite a tennis - L'attesa per l'elezione del nuovo Papa scandita da momenti di socialità varia. Il papabile Tagle trema per un video dove canta "Imagine" ... 🔗tio.ch