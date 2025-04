Chiariello | Giornata perfetta l’Inter è alla frutta! Il destino è nelle mani del Napoli

Chiariello: “Giornata perfetta, l’Inter è alla frutta! Il destino è nelle mani del Napoli” Le parole di Umberto Chiariello, nel suo editoriale . L'articolo Chiariello: “Giornata perfetta, l’Inter è alla frutta! Il destino è nelle mani del Napoli” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Chiariello: “Giornata perfetta, l’Inter è alla frutta! Il destino è nelle mani del Napoli” Leggi su Forzazzurri.net Canale 21 –: “! Ildel” Le parole di Umberto, nel suo editoriale . L'articolo: “! Ildel” proviene da ForzAzzurri.net.

Cosa riportano altre fonti

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 11 aprile 2025 Udinese-Milan 20:46-22:38 513.292 12 aprile 2025 Venezia-Monza 15:03-17:00 172. 🔗bubinoblog

Parma-Inter, 31ª giornata Serie A: dove vederla in diretta TV e streaming - Parma-Inter è la trentunesima partita di Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming. Si gioca sabato 5 aprile allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it. Partita in programma Parma-Inter, trentunesima giornata di Serie A 2024-25. Quando si gioca Parma-Inter Stadio Ennio Tardini, Parma, sabato 5 aprile ore 18. 🔗inter-news.it

Serie A, la 31ª giornata si chiude con Bologna-Napoli: chiave per l’Inter - Sarà un lunedì di fuoco anche in chiave Inter: la trentunesima giornata di Serie A vede come ultimo posticipo Bologna-Napoli. E non c’è bisogno di spiegare il valore che abbia in ottica classifica, dopo lo spreco di sabato contro il Parma. SERIE A 2024-2025 – 31ª GIORNATA Bologna-Napoli lunedì 7 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZN Genoa-Udinese 1-0 77? Zanoli Monza-Como 1-3 5? Dany Mota (M), 16? Ikoné, 39? Diao, 51? Vojvoda Parma-Inter 2-2 15? Darmian (I), 45? M. 🔗inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'editoriale di Chiariello: L'Inter si è piantata! Dipende solo da noi, sarebbe lo Scudetto più...; Meret, Chiariello non ha dubbi: “Peggiore in campo”, poi lancia un ‘sospetto’. 🔗Ne parlano su altre fonti

IL PENSIERO - Chiariello dopo la sconfitta dell'Inter: "Ora siamo davvero padroni del nostro destino" - Umberto Chiariello, giornalista, scrive su X dopo la sconfitta dell'Inter contro la Roma: "Ora siamo davvero padroni del nostro destino. Sciò sciò ciucciuvè!". Ora siamo davvero padroni del nostro des ... 🔗napolimagazine.com

Chiariello: "Napoli a lutto per una giornata storta, solito comportamento autolesionista" - Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello ... in questa giornata e ci sono situazioni che sembrano sfavorevoli ma magicamente si voltano a ... 🔗m.tuttonapoli.net

Chiariello: "Inter-Juve fondamentale anche per il Napoli. Dobbiamo vincere contro il Lecce e metterci alla finestra" - Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest ... che ha dominato la partita. L’Inter e il Milan hanno salvato la ... 🔗msn.com