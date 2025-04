Ndicka-Bisseck Cesari punta il dito contro Fabbri | Ha la visuale libera è sicuramente un episodio da Var

Ndicka-Bisseck, l'ex arbitro Graziano Cesari interviene sull'episodio chiave della moviola di Inter Roma: ecco il suo pensieroIl contatto in area di rigore tra Ndicka e Bisseck nei minuti finali di Inter Roma ha mandato su tutte le furie i nerazzurri per il mancato fischio dell'arbitro Michael Fabbri e per il mancato intervento del Var a segnalare il calcio di rigore. A parlare dell'episodio incriminato è anche l'ex arbitro Graziano Cesari a Pressing.Ndicka Bisseck – «Al minuto 89 c'è un cross in area con un pallone rimesso in mezzo da Arnautovic e la caduta di Bisseck che protesta. Inzaghi dice a Fabbri 'tutto bene, tutto come pensavo', che è un'allusione molto forte. Nelle immagini si vede Bisseck davanti, Ndicka non può intervenire e l'arbitro ha la visuale libera per decidere qualunque tipo di cosa.

