Sentry | Eredità – Passaggio di testimone

Sentry, un personaggio dalla storia piuttosto complicata, creato nel 2000 e al quale Marvel Comics ha dedicato una nuova miniserie a fumetti proprio di recente, Sentry: Eredità di Jason Loo e Luigi Zagaria, uscita da poco per Panini Comics, ma nella quale il protagonista non è propriamente quello che conosciamo.

Sentry: Eredità – Jason Loo, Luigi Zagaria; Panini Comics

Uno, nessuno e centomila Sentry

Sentry è stato l'eroe più potente della Terra ma anche uno dei più temibili villain. Sotto il costume giallo e blu si nascondeva infatti Bob Reynolds, un uomo dal potere immenso ma con una doppia personalità, che lo portava a compiere crimini indicibili nei panni di Void. Per proteggere l'umanità da se stesso in passato aveva addirittura fatto sì che tutti si dimenticassero della sua esistenza.

