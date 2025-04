Pallacanestro l' Adamant spazza via Iseo 93-64 e ai playoff trova Oderzo

Adamant chiude con un successo comodo (93-64) la seconda fase e si guadagna i playoff da seconda in classifica, dove incontrerà al primo turno i trevigiani di Oderzo, settimi in graduatoria. Gara uno si giocherà domenica 4 maggio alla Bondi Arena, ritorno mercoledì 7 maggio in Veneto ed. Ferraratoday.it - Pallacanestro, l'Adamant spazza via Iseo (93-64) e ai playoff trova Oderzo Leggi su Ferraratoday.it L’chiude con un successo comodo (93-64) la seconda fase e si guadagna ida seconda in classifica, dove incontrerà al primo turno i trevigiani di, settimi in graduatoria. Gara uno si giocherà domenica 4 maggio alla Bondi Arena, ritorno mercoledì 7 maggio in Veneto ed.

