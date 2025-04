Lavoro Tiso Confeuro In agricoltura la sicurezza non è mai abbastanza

Il presidente di Confeuro Andrea Tiso rilancia l'allarme: "In agricoltura la sicurezza non è mai abbastanza, servono investimenti, formazione e una nuova cultura della prevenzione"."In occasione della Giornata Nazionale per la sicurezza sul Lavoro, desidero ribadire con forza che in agricoltura la sicurezza non è mai abbastanza. Anche negli ultimi mesi, purtroppo, gravi episodi di cronaca ci ricordano quanto il settore primario sia ancora esposto a rischi troppo elevati", dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro. "La tutela della salute e della vita di chi lavora nei campi deve essere una priorità assoluta. È necessario investire con decisione nella formazione, nell'informazione e nello sviluppo di una vera cultura della sicurezza, che deve coinvolgere tutto il Paese, a partire proprio dal settore agricolo".

Agricoltura, Tiso (Confeuro): Clima, crisi idrica e tutela pmi siano priorità istituzioni - Confeuro, alla presenza di istituzioni e esperti, traccia il futuro dell’agricoltura italiana: lotta al cambiamento climatico, sostegno alle PMI e politiche per la sostenibilità al centro del dibattito “Nella giornata di oggi sono andati in scena presso l’Holiday Inn-Parco dei Medici di Roma, gli Stati Generali Confeuro sull’agricoltura. Una giornata ricca di iniziative e dibattiti a cui hanno partecipato ospiti istituzionali ed esperti di settore per parlare del presente e futuro del settore primario e di temi cruciali come clima, crisi idrica, tutela piccole e medie imprese agricole, ... 🔗puntomagazine.it

Agricoltura, Tiso (Confeuro): “Stati Generali momento di confronto e partecipazione” - Successo per gli Stati Generali Confeuro sull’Agricoltura: Un Confronto Strategico per il Futuro del Settore “Siamo estremamente soddisfatti per l’esito degli Stati Generali Confeuro sull’Agricoltura: tre giorni di confronto intenso e costruttivo che hanno evidenziato quanto il settore primario sia ancora oggi un pilastro insostituibile per lo sviluppo economico e sociale del Paese”. Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo, commenta la riuscita dell’evento che si è svolto a Roma il 7, 8 e 9 aprile presso l’Holiday Inn – ... 🔗puntomagazine.it

agricoltura e pesca, confeuro: “pronti a un 2025 a tutela di piccoli e medi produttori” - “Ci lasciamo alle spalle un 2024 complesso e delicato per il settore primario, messo in difficoltà dalla congiuntura economica poco felice, dai conflitti militari in corso, dal cambiamento climatico e da scelte politiche poco concrete. Per questa ragione, il 2025 sarà un anno fondamentale per la... 🔗milanotoday.it

