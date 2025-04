Ancelotti verso l’addio | non andrà al mondiale per Club nel suo futuro una pausa prima della prossima panchina?

La sconfitta del Real Madrid nella finale di Copa del Rey ha riacceso le voci sul futuro di Carlo Ancelotti. Nonostante l'emozione scatenata dalla presenza di un emissario brasiliano.

Real Madrid, Ancelotti verso l'addio: idea Klopp ma non solo, tutte le opzioni - Il Real Madrid si lecca le ferite dopo l`eliminazione dalla Champions League e riflette sulla panchina: il rapporto con Carlo Ancelotti è ormai... 🔗calciomercato.com

Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto in scadenza nel 2026 ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno Il futuro di Dusan Vlahovic pare essere sempre più lontano dalla Juventus. A confermarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela anche quelli che dovrebbero essere i piani del club bianconero in vista dell’estate ormai alle porte. 🔗juventusnews24.com

Real Madrid, Ancelotti si è girato verso la panchina e non ha trovato quasi nessuno (The Athletic) - The Athletic fotografa perfettamente il momento del Real Madrid restituendo un’immagine piuttosto eloquente. Sotto 2-0 dopo 70?, Ancelotti si rivolge alla panchina. La soluzione migliore che ha trovato tra i suoi sostituti? Mandare in campo il terzino Lucas Vazquez, 34 anni quest’estate, al posto del 39enne Luka Modric. Dopo il 3-0 di Mikel Merino, la ciliegina sulla torta dopo i due spettacolari gol su punizione di Declan Rice, arriva il secondo cambio di Ancelotti. 🔗ilnapolista.it

