Speciale Festa dei lavoratori alla fondazione Puglisi Cosentino

Festa dei lavoratori del 1 maggio 2025. Ticket ridotto da 15,00€ a 10,00€ per entrambe le mostre: I MITI DELL’ARTE CONTEMPORANEA & FRIDA nella immagini dei grandi fotografi. La mostra sarà visitabile dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Ultimo ticket emesso 30 minuti prima della. Cataniatoday.it - Speciale "Festa dei lavoratori" alla fondazione Puglisi Cosentino Leggi su Cataniatoday.it Special promo per ladeidel 1 maggio 2025. Ticket ridotto da 15,00€ a 10,00€ per entrambe le mostre: I MITI DELL’ARTE CONTEMPORANEA & FRIDA nella immagini dei grandi fotografi. La mostra sarà visitabile dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Ultimo ticket emesso 30 minuti prima della.

Approfondimenti da altre fonti

Blitz della Finanza per la Festa della Donna: scoperti 7 lavoratori in nero - I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno effettuato una serie di controlli alle attività che, per le celebrazioni della “giornata internazionale della donna”, vedono sensibilmente incrementare il proprio fatturato, scoprendo, in 6 di esse, 7 lavoratori in nero. Le ispezioni –... 🔗pordenonetoday.it

Scatta la settimana dell’ecologia. Festa speciale al Centro del riuso - Tutto pronto a Ozzano per la decima edizione della Settimana dell’Ecologia, dal 5 al 12 aprile. L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Ambiente in collaborazione con associazioni e realtà locali vuole porre l’attenzione sugli impatti che azioni e abitudini quotidiane hanno verso l’ambiente, per sensibilizzare sulle numerose pratiche sostenibili possibili. Durante la settimana eventi e attività per tutti, dai bambini agli adulti, attraverso incontri, laboratori e attività. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il numero speciale de "I carabinieri del 1943" donato all'Archivio di Stato, alla fondazione Sciascia e alle biblioteche Lucchesiana e La Rocca - Una copia del numero speciale "I carabinieri del 1943", che raccoglie testimonianze e approfondimenti sulla storia dell'Arma, è stata consegnata dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Nicola De Tullio, al direttore dell'Archivio di Stato, Rossana Florio, e alla biblioteca... 🔗agrigentonotizie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Speciale Festa dei lavoratori alla fondazione Puglisi Cosentino; Maggio con il : scopri le iniziative nei Beni della Fondazione | - Fondo Ambiente Italiano; Le festività nei musei della Fondazione: gli appuntamenti; La Fondazione Gigi Ghirotti celebra uno speciale compleanno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Fondazione Garrone compie 20 anni: festa in città con eventi, incontri e laboratori - Nata nel 2004 per volontà di Riccardo Garrone, dal 2005 è impegnata nello sviluppo sociale e culturale, con un’attenzione speciale ai giovani e alla loro formazione ... 🔗genovatoday.it

Catania, mensilità non pagate: lavoratori della Fondazione ODA in protesta - CATANIA – Sono sei le mensilità non pagate ai lavoratori della Fondazione ODA di Catania, che hanno manifestato nel pomeriggio davanti alla Prefettura. Non hanno ancora ricevuto gli stipendi di ... 🔗newsicilia.it