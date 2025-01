Universalmovies.it - Jake Gyllenhaal nel nuovo film di M. Night Shyamalan

Il regista M.sembra aver rivolto lo sguardo aper il suo prossimo.Deadline questa sera ha rivelato che il famoso regista di origini indiane ha sceltoper il ruolo da protagonista nel suo prossimosenza titolo. La fonte ha aggiunto cheabbia preso accordi con lo scrittore Nicholas Sparks per l’idea del soggetto.Secondo la fonte, infatti, siae che lo scrittore di opere romantiche vendute in tutto il mondo sarebbero al momento impegnati nello scrivere il soggetto della storia da narrare così poi da adattarlo nei rispettivi settori di competenza, rispettivamente cinema e romanzo. Il soggetto viene descritto come una storia d’amore a sfondo sopranaturale.e Ashwin Rajan produrranno tramite Blinding Edge Pictures, insieme alla storica partner di produzione di Sparks, Theresa Park e Marc Bienstock.