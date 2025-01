Lapresse.it - India, calca al festival indù Kumbh Mela: almeno dieci le vittime

Si teme che diverse persone siano morte e molte altre siano rimaste ferite a causa della ressa durante il grandedel, in, quando i presenti all’imponente raduno religioso si sono precipitati a fare un bagno sacro nella città di Prayagraj, nel nord del Paese alla confluenza dei fiumi Gange, Yamuna e Saraswati, dove i devoti si erano riuniti. Diversi pellegrini sono rimasti feriti nella, alcuni in modo grave, secondo quanto ha dichiarato il primo funzionario eletto dello Stato dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath.Le autorità non hanno menzionatoma alcuni siti web di notizie locali hanno detto che sono morte 10 persone. Le famiglie in difficoltà si sono messe in fila fuori da un ospedale improvvisato per chiedere informazioni sui loro parenti scomparsi, i soccorritori hanno aiutato i feriti e la polizia ha cercato di gestire la folla.