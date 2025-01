Inter-news.it - IN – Frattesi, le novità sull’incontro tra l’Inter e l’agente Riso in sede

Mentresi prepara a scendere in campo contro il Monaco,Giuseppefa visita alladi Viale di Liberazione. Tra i temi di mercato c’è ovviamente Davide, suo assistito. Ecco letra le parti.GIORNATA PIENA – Non è solo la sfida di Champions League, prevista alle ore 21.00 contro il Monaco, a movimentare quest’oggi la Milano nerazzurra. Anche il mercato, ancora aperto fino alle mezzanotte del 3 febbraio, tiene impegnata. Mentre, infatti, la squadra di Simone Inzaghi si prepara all’importante appuntamento di questa sera, la squadra dirigenziale è a lavoro per definire le ultime operazioni di mercato. Dopo la partenza di Tomas Palacios, infatti, in queste ore c’è in ballo il futuro di Tajon Buchanan. In entrata, invece, si fa sempre più insistente il nome di Nicola Zalewski, corteggiato anche dal Marsiglia.