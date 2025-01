Ilfattoquotidiano.it - I minerali preziosi, le milizie e il ruolo del Rwanda: perché in Congo si combatte da oltre 30 anni una guerra sanguinosa

La Repubblica Democratica delè un Paese senza pace e il Kivu è la regione dove fiamme e sangue si mescolano in una carneficina che va avanti, con alti e bassi, ormai da trent’. Una regione fra le più ricche al mondo, con un sottosuolo che trabocca di materie prime preziose, ma proprio per questo fra le più impoverite. Quello in corso nel Paese è il conflitto che ha provocato il più alto numero di morti dopo le due guerre mondiali: ad oggi si stimano circa 10 milioni di vittime. Ma rimane uno dei meno raccontati.Con capitale Kinshasa, la Rdc è il secondo Paese africano per superficie: grande come l’Europa occidentale, ma senza strade e collegamenti fra est e ovest. Per spostarsi serve l’aereo, che in pochi possono permettersi. Già questo fa comprendere la distanza, non solo fisica, fra l’elefantiaco apparato governativo e le province più popolate del Paese, nell’Est: Nord e Sud Kivu sono sull’altopiano che percorre tutta l’Africa orientale, dove l’altitudine, le catene vulcaniche e gli immensi laghi che disegnano la Rift Valley rendono il territorio fertilissimo e ricchissimo di materie prime.