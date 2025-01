Metropolitanmagazine.it - Glenn Martens è il nuovo direttore creativo di Maison Margiela

Leggi su Metropolitanmagazine.it

oggi è stato confermato come sostituto di John Galliano presso. Dopo la notizia cheavrebbe lasciato Y/Project a dicembre, insieme alla notizia dell’uscita di Galliano dadopo 10 anni, la stampa di moda ha rapidamente puntato super“Ho lavorato conper anni, ho visto il suo talento e so di cosa è capace”, ha detto il presidente di OTB Renzo Rosso. “Dopo Martin, che ha dato vita allae alla sua esclusiva linea Artisanal, e John, che l’ha resa la casa di alta moda più all’avanguardia al mondo, sono orgoglioso di avere un terzo couturier al timone., che ha studiato alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa come Martin, ha già dimostrato la sua abilità e la sua visione nella couture”.ha detto: “Mi sento estremamente onorato di entrare a far parte della straordinaria, una casa davvero unica che ispira il mondo da decenni.