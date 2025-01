Anteprima24.it - FOTO/ Pozzuoli, ancora fumata nera e polemiche su vertenza Metro Italia

Tempo di lettura: 2 minutiAltra, nuovesulladi. Nel pomeriggio si è tenuto un tavolo al ministero del Lavoro, mentre all’esterno andava in scena un presidio di dipendenti e sindacati. “nessuna risposta concreta alle istanze di lavoratori e lavoratrici da” spiega Stefano Loffredo, segretario provinciale di Napoli di Sinistrana. L’esponente di SI accusa l’azienda, che continuerebbe “a mantenere un atteggiamento freddo”., catena di centri commerciali, ha deciso di chiudere il punto vendita di, insieme a quello di Rimini. Scelta su cui Sinistrana invoca un ripensamento, fermando i licenziamenti. “Il punto vendita di– sostiene Loffredo -, è in una poisizione strategica, in un mercato con prspettive di crescita, che può garantire a queste famiglie e al territorio il futuro che merita”.