Festa della donna: quando e da chi è stata istituita

La Giornata internazionale, comunemente conosciuta come, è una ricorrenza celebrata l’8 marzo di ogni anno in molti paesi del mondo. Questa giornata è dedicata alla riflessione sulle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma anche alla sensibilizzazione sulle discriminazioni e le violenze che ancora oggi le donne affrontano in diverse parti del globo. Le Nazioni Unite hanno ufficialmente riconosciuto questa data nel 1977, ma le sue radici nascono all’inizio del Novecento e sono legate alle lotte delle donne per il suffragio, il miglioramento delle condizioni lavorative e l’uguaglianza sociale.Le prime giornate dedicate ai diritti delle donne risalgono al 1909Camiciaie in sciopero a New York nel 1909 (Wikipedia).Le prime tracce di una giornata dedicata alle donne risalgono al 1909,il Partito socialista americano organizzò una manizione per i diritti delle donne il 28 febbraio di quell’anno.