Mario Adinolfi finisce in ospedale dopo L’Isola dei Famosi | cosa è successo

Dopo un’ardua avventura in Honduras, Mario Adinolfi torna in Italia ma finisce nel mirino delle preoccupazioni. Reduce dalla diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, il giornalista ha condiviso immagini allarmanti che rivelano il suo ricovero in ospedale, suscitando preoccupazione tra i fan. Ma cosa ha scatenato questo malore improvviso? Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute.

Mario Adinolfi, reduce dalla diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi, è finito in ospedale poco dopo il suo rientro in Italia. Il giornalista, che ha perso oltre 30 chili durante l'esperienza in Honduras, ha condiviso alcuni scatti allarmanti su Instagram che lo mostrano ricoverato e attaccato a una flebo. Un malore che ha preoccupato i fan: scopriamo l'ex naufrago cosa ha dichiarato. Una delle edizioni più discusse del reality. L'Isola dei Famosi 2025, condotta da Veronica Gentili, si è conclusa mercoledì scorso con la vittoria di Cristina Plevani. Ma tra i protagonisti più discussi c'è stato senza dubbio Mario Adinolfi.

