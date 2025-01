Iltempo.it - Emis Killa indagato e Daspo per 3 anni ma canterà a Sanremo

Il rapper, all'anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, tra i cantanti che salirà sul palco dell'Ariston di, èdalla procura di Milano per associazione a delinquere ed è stato colpito dalche gli vieta di assistere agli incontri di calcio. Lo riporta il Corriere della Sera. Il suo nome risulta nel registro degli indagati dell'inchiesta "Doppia curva", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che a fine settembre ha portato a 19 misure cautelari e all'azzeramento delle due curve del tifo di Milano. La mattina del 30 settembre i poliziotti della Mobile avevano perquisito la sua casa in Brianza e avevano sequestrato 40mila euro in contanti, 7 coltelli, 3 tirapugni e 1 taser. Secondo le indagini, il 35enne tifoso rossonero avrebbe assistito a un pestaggio al Meazza nei confronti di uno steward l'11 aprile in occasione della partita Milan-Roma.