Damiano David pubblica su Spotify la cover di Nothing Breaks Like a Heart

È disponibile da oggi sula versione didi, successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley CyrusÈ disponibile da oggi sula versione didi, successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus che fa parte della speciale playlistSingles – Valentine’s day Edition.gioca sul contrasto tra il tradizionale San Valentino e una visione più matura e non convenzionale dell’amore, usando la sua voce per esplorare e interpretare il dolore che l’amore può provocare.afferma: “mi ha dato l’opportunità di esprimere il mio personale punto di vista sul giorno di San Valentino. Ho sceltoperché affronta l’amore nella sua forma più complessa: passione, dolore e di come ognuno di noi viva queste emozioni.