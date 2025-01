Serieanews.com - Classifica Champions, che sorpresa: in testa ci va un’italiana

Leggi su Serieanews.com

Laper expected points premia una squadra italiana, anche piuttosto a: vi spieghiamo bene di cosa si tratta, che: inci va(Foto: Ansa) – serieanews.comSe c’è una cosa che il calcio ci insegna, è che i numeri non mentono, ma spesso raccontano storie diverse rispetto a quelle che vediamo sul campo.E ladegli Expected Points (xPTS) della “nuovaLeague” ci offre una prospettiva interessante su come sarebbe dovuto andare il maxi-girone, al di là dei punti effettivamente conquistati. Lo studio l’ha proposto Francesco F. Pagani, osservatore e match analyst che propone su Facebook un blog molto seguito con spunti sempre interessanti. Come questo qui, che premia proprio una squadra italiana.Chiaramente, gli Expected Points sono un indicatore che ha più valore su campioni di partite più ampi.