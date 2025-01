Lettera43.it - Chi è stato il primo youtuber?

Un breve filmato di 19 secondi, che lo immortala davanti ad alcuni elefanti. Il 23 aprile 2005, l’allora 27enne Jawed Karim pubblicò Me at the Zoo su YouTube, piattaforma lanciata con i colleghi Steve Chen e Chad Hurley appena due mesi prima, il 14 febbraio. Quella semplice clip, che nel 2025 compirà 20 anni, lo ha reso ilstorico, termine che indica chi pubblica contenuti originali sul sito sfruttando un proprio canale. Oggi in tutto il mondo ve ne sono centinaia di migliaia, che utilizzano il web per condividere sessioni di gaming, tutorial per le categorie più disparate oppure semplici momenti di goliardia. Il più seguito è Mr. Beast con i suoi 352 milioni di utenti iscritti al canale: un successo che lo ha portato a creare uno show per Amazon, i Beast Games, competizione di sfide fisiche e mentali che mette in palio 5 milioni di dollari.