Ilrestodelcarlino.it - Cesena, emergenza a centrocampo. Ora si corre: Saric serve subito

Chiudere l’affareentro oggi. Questa la missione del ds Fabio Artico che da settimane ormai insegue il centrocampista del Palermo senza però riuscire a chiudere il cerchio. L’urgenza a questo punto è derivata dall’ormai imminenza del sipario che sta per calare sul mercato invernale, le trattative terminano lunedì 3 febbraio a mezzanotte e ritardare ancora significherebbe non avere più spazio per portare a casa un’alternativa valida. Poi c’è l’dettata dalle squalifiche di Emanuele Adamo e Giacomo Calò che salteranno Catanzaro, il regista ex Cosenza poi anche le due partite successive contro Reggiana e Pisa, e a Mignani ocdare al più presto elementi che possano allungare le possibilità di alternative in mediana. Non ultimo c’è il pericolo di un inserimento della Salernitana, pure interessata al classe ’97 nazionale bosniaco e che potrebbe nelle prossime ore tentare l’affondo.