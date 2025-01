Donnapop.it - Cesare Cremonini ha una nuova fidanzata, si tratta di una ex concorrente di Amici: ecco chi è

ha davvero unaoppure no? Negli ultimi giorni si è parlato molto della situazione sentimentale del cantante bolognese e ora è arrivata una piccola conferma.Dopo la fine della relazione con Giorgia Cardinaletti, che comunque dovrebbe aver già trovato un altro con cui consolarsi,si è concesso un periodo in solitaria. Ora però sembra essere finito: qualche giorno fa, infatti, il cantante è stato paparazzato con una donna misteriosa e bionda.Ora la sua identità è stata svelata: sidi Caterina Liciti, nota al grande pubblico per aver partecipato a una vecchia edizione didi Maria De Filippi. I due sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi, che avrebbe confermato la loro relazione, sebbene nessuno dei due diretti interessati ne abbia parlato pubblicamente.