Caporalato nella fabbrica con minacce . Condannato il titolare, assolta la sua famiglia

Una condanna a due anni con le sospensione condizionale della pena. E’ quella che è stata inflitta ieri dal giudice Santinelli nei confronti di Gennaro Iacomino,della GS international Business a Montemurlo. Sono stati assolti invece i suoi familiari che erano finiti a processo con lui: Salvatore Iacomino, Gaetana Fortunato, Biagio Fortunato, Filomena Castro, Pasquale Fortunato, tutti difesi dagli avvocati Costanza Malerba, Federico Febbo, Viola Assirelli e Luca Betti. Erano accusati dinei confronti dei dipendenti, tutti stranieri, della ditta di. Il giudice non ha riconosciuto l’aggravante della minaccia con l’arma giocattolo con la quale, secondo quanto avevano riferito gli ex dipendenti, Iacomino li minacciava se il lavoro non fosse svolto a regola d’arte. I fatti risalgono al periodo compreso fra il giugno 2019 e il novembre 2020.