Calciomercato Milan nuova offerta di Furlani per Santiago Gimenez | decisiva la Champions!

Ilavanza sulprepara laper: la Champions League avrà un ruolo decisivo.Ilprepara laper chiudere il colpo. Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni, l’amministratore delegato del club di via Aldo Rossi Giorgionon è partito per la trasferta di Champions League in Croazia contro la Dinamo Zagabria, per restare ao e trattare con il Feyenoord. Ricordiamo che la primadel Diavolo – da circa 30 milioni totali – era stata rifiutata, in quanto ritenuta troppo bassa.Adesso, la dirigenza delsi prepara a unaoffensiva per convincere gli olandesi. In caso di vittoria con la Dinamo e conseguente qualificazione diretta agli ottavi, infatti, i rossoneri si spingeranno fino a 35/36 milioni di euro, pur di accontentare Sergio Conceiçao e regalargli un bomber in attacco.