Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Lorenzo Lucca non piace solo a Zlatan Ibrahimovic

Leggi su Dailymilan.it

è un obiettivo dideldi, il Diavolo però non è ilad essersi interessato.Ilsta cercando rinforzi in sede di mercato,ha delle piste ma deve anche cercare di piazzare qualche esubero, Nel frattempo però Sergio Conceiçao deve preparare il derby contro l’Inter, gara importantissima a pochi giorni dal successo di Ryad dei rossoneri contro i nerazzurri in Supercoppa Italiana.Il Diavolo sta cercando rinforzi per gennaio, il nome dida tempo al club rossonero ma l’Udinese non ha intenzione di cedere il proprio gioiello in inverno. L’attaccante bianconero ha realizzato 10 reti in 24 presenze con i friulani, dane ha messi a segno2 in meno della coppiaista Morata (6) e Abraham (6).