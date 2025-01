Lanotiziagiornale.it - Busta paga, la beffa è confermata anche dal governo: col nuovo cuneo fiscale si perdono 1.200 euro

Lo aveva denunciato la Cgil e ora a confermarlo èil, che finora non si era espresso sul caso. Con ilmeccanismo per il taglio deli lavoratori con redditi tra 8.500 e 9.000quest’anno perderanno ben 1.200in. E per questo motivo ora l’esecutivo assicura una “attenta valutazione”, come annunciato dalla sottosegretaria all’Economia, Lucia Albano.“L’eventuale estensione del trattamento integrativo ai soggetti con una retribuzione lorda tra 8.500 e 9.000sarà oggetto di un’attenta valutazione”, spiega la sottosegretaria rispondendo in commissione Finanze, alla Camera, a M5s e Avs che avevano presentato due distinte interrogazioni sulla perdita di 1.200inper i lavoratori.inilconferma i 1.