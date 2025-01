Sport.quotidiano.net - Bologna, Posch si chiama fuori. Vuole la cessione all’Hoffenheim

Novità sul fronte uscite: Stefansi impunta e chiede la. Di più. A differenza di quanto accaduto a Urbanski, alla vigilia di Empoli (poi partito per Monza), e a Erlic, Fabbian e Iling, che hanno richieste di mercato e potrebbero partire per andare a giocare, l’austriaco è rimastodall’elenco dei convocati per Lisbona, nonostante De Silvestri non possa essere disponibile non essendo in lista Uefa: segno che qualcosa è successo e che a breve potrà accadere. E’ successo che ha chiesto l’esclusione non sentendosi sereno, mossa per forzare la partenza: l’Hoffenheim punta a riportarlo in Germania erila Bundes. Era arrivato in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni: per lui ilne ha rifiutati 11 in estate dal Brighton. L’Hoffenheim lo richiede in prestito con diritto a 7, ma non è escluso che possa trasformare la formula in titolo definitivo, con un obbligo.