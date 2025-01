Sport.quotidiano.net - Basket, coppe europee: cadono Trento, Tortona e Reggio Emilia

Bologna, 28 gennaio 2025 – È andato in archivio con tre sconfitte e un successo questo martedì che ha aperto una settimana densa di appuntamenti per le squadre italiane impegnate nelledi: in Eurocup, la Dolomiti Energia Trentino – che già prima della palla a due era fuori dai giochi per la qualificazione al secondo turno – è stata sconfitta tra le mura amiche della Il T Quotidiano Arena con un perentorio 96-70 dai lituani del BC Wolves Vilnius, guidati dall’ex coach di Brescia Alessandro Magro: il match non è di fatto mai stato in discussione. La compagine lituana ha infatti schiacciato subito sul pedale dell’acceleratore partendo con un tramortente 14-0 – diventato 25-11 al termine della prima frazione e non si è più fermata rimpinguando il proprio bottino con una ripresa da 56 punti segnati in 20’.