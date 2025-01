Donnapop.it - Avete sentito le bugie che ha detto Giorgia Meloni? Ecco cosa ha rivelato (ma non è vero nulla!)

Le dichiarazioni dicontinuano a suscitare polemiche e a sollevare dubbi. L’ultima in ordine di tempo riguarda il video diffuso dalla presidente del Consiglio, nel quale ha parlato della sua iscrizione nel registro delle comunicazioni di reato, a seguito della denuncia presentata dall’avvocato Luigi Li Gotti. Ma, come ha prontamente sottolineato Pier Luigi Bersani, le affermazioni della premier non rispondono alla realtà.Le parole disembrano più un tentativo di distorcere i fatti, dipingendo la situazione come una persecuzione politica, quando in realtà si tratta di un atto dovuto da parte della Procura. È un tema delicato, che coinvolge la giustizia, la politica e il destino del generale libico Almasri, ma c’è chi cerca di manipolare la verità per far sembrare tutto un complotto.