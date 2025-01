Anteprima24.it - “Arte in città”: Il Liceo Artistico Alberti incontra il territorio

Tempo di lettura: 2 minutiIldell’Istitutodi Benevento è lieto di invitare la cittadinanza a un evento unico, pensato per promuovere l’, la creatività e l’innovazione. Sabato 1 febbraio, dalle ore 15.00 alle 18.00, gli studenti dell’saranno protagonisti di una giornata ricca di attività che si svolgeranno in due luoghi simbolo della: l’Arco di Traiano e ildi via Tiengo.Arco di Traiano: l’prende vita all’apertoNella suggestiva cornice dell’Arco di Traiano i visitatori potranno immergersi in un’esperienza artistica coinvolgente, che sarà caratterizzata da:Postazioni di disegno dal vero, dove gli studenti mostreranno il loro talento e inviteranno i presenti a cimentarsi nell’del disegno.Descrizione dell’Arco di Traiano, per scoprire la storia e il valoredi uno dei simboli più importanti della