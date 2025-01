Velvetgossip.it - Angelica Montini: la misteriosa figura che ha catturato l’attenzione di tutti come presunta amante di Fedez

Leggi su Velvetgossip.it

Negli ultimi giorni, il gossip italiano ha vissuto un vero e proprio terremoto a causa delle rivelazioni riguardanti, il famoso rapper milanese, e la” storica. L’ex paparazzo Fabrizio Corona ha insinuato che il legame trae Chiara Ferragni, la celebre influencer e imprenditrice, non sia così solidosembrava. Secondo le affermazioni di Corona,avrebbe sempre nutrito un amore segreto per, contattandola addirittura poco prima del suo matrimonio con Chiara. Ma chi è realmente questa donna che hadei media e del pubblico?Chi èha 28 anni ed è cresciuta nella Milano Bene, un’area nota per il suo lusso e la sua esclusività. È una stilista emergente e proprietaria del brand di modaStudios, che si distingue per una proposta stilistica alternativa e innovativa, lontana dai tradizionali dettami delle case di moda milanesi e parigine.