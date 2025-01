Agricoltori in protesta | riparte il presidio a Torrimpietra

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 29 gennaio 2025 – Aglitornano ad animare ilpermanente per lanciare, dopo quello dello scorso anno, una richiesta d’aiuto al Governo affinché vengano predisposte misure importanti, urgenti e concrete a tutela della categoria, delle loro terre e delle loro aziende. La rappresentanza di, provenienti da Fiumicino, Cerveteri, Anguillara, con una decina di trattori al momento, si è radunata da mezzogiorno lungo la via Aurelia, al km 28-29, trae Granaretto, vicino al bivio per Bracciano e Tagliatella.E’ lo stesso punto dove lo scorso anno, a febbraio, prese forma una prima, con i trattori, deglidelle zone nord di Roma e Fiumicino. Al centro dellala questione dei “prezzi dei prodotti agricoli, sottopagati – riporta l’Ansa – è passato un anno dalla precedentee dal Governo non abbiamo avuto finora proposte o risultati concreti.