Panorama.it - A Goma scorre sangue: oltre 100 morti nei combattimenti tra l’esercito congolese e i ribelli M23

La situazione nell’est della Repubblica Democratica del Congo è ormai precipitata in una spirale di violenza che pare inarrestabile. Più di 100 persone sono state uccise e quasi 1.000 ferite nei violenti scontri atra le forze armate congolesi e idell’M23, un gruppo terroristico sostenuto dal Ruanda. Le cifre sono state confermate all’Associated Press dagli ospedali della zona. Come vi abbiamo già raccontato negli scorsi giorni i combattenti dell’M23, affiancati da soldati ruandesi, domenica sera sono entrati nella principale città della regione, scatenando scontri cone le forze regionali e dell’ONU schierate in difesa di Kinshasa. Il governoha chiesto sanzioni internazionali contro Kigali, denunciando il supporto ruandese aicome «una dichiarazione di guerra».