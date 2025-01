Dilei.it - We are the world compie 40 anni. Chi la cantava, chi l’ha scritta e il testo

Sono passati 40da quando We Are theè stata lanciata nel mondo come un messaggio universale di unità, speranza e solidarietà. Era il 28 gennaio 1985 quando un incredibile gruppo di superstar della musica si riunì per registrare questa canzone, destinata a cambiare la storia del pop. Le sessioni durarono una notte, interminabile a detta di chi vi aveva partecipato, e carica di suspence per il possibile arrivo di Prince che – come sappiamo – non ha mai partecipato.Chie perchéWe Are thenasce da un’idea semplice ma vincente: unire artisti di fama mondiale per una causa benefica. Il progetto, chiamato USA for Africa, mirava a raccogliere fondi per combattere la carestia devastante che stava colpendo l’Etiopia negli’80. Dietro alla creazione del brano ci sono due giganti della musica: Michael Jackson e Lionel Richie, che insieme hanno scritto ile la melodia.