Vetri sfondati urla e picconate al muro | Sono prigioniera di un incubo in casa mia

Vergato (Bololgna), 28 gennaioo 2025 – “Da mesi vivo nella paura. Ho dovuto mettere ianti-sfondamento alle finestre, perché ogni notte qualcuno me le distruggeva. Ho anche installato un allarme. Vivoinmia”. Giovanna De Felice, 44 anni, ad aprile scorso ha deciso di lasciare Bologna e trasferirsi a Vergato. Ha acquistato una, pronta a un nuovo inizio in Appennino, piena di entusiasmo. “Ma sin da subito questo entusiasmo si è trasformato in preoccupazione prima, terrore poi”, dice la donna, che vive da sola nell’appartamento al pianterreno di una palazzina. I problemiiniziati sin dalla prima notte passata nella nuovae adesso la donna è arrivata a sporgere già cinque denunce contro ignoti ai carabinieri, che stanno lavorando per identificare l’autore dei vandalismi e di quella che, per la vittima, “è diventata una persecuzione che non mi fa dormire di notte”.