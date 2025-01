Unlimitednews.it - Un nuovo gestionale per le mini imprese italiane

MILANO (ITALPRESS) – Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta al mercato italiano “Genya” per le piccole, una innovativa soluzionededicata al vasto mercato dellenazionali di piccola dimensione.Sviluppata nell’alveo dell’ecosistema Genya, la nuova soluzioneper le piccole aziende si distingue per semplicità d’uso, immediatezza di accesso e anche per la possibilità di essere condivisa con il proprio commercialista.Il progetto delmira a fornire al mercato aziendale una soluzione in cloud, che possa snellire i processi di lavoro e consentire alledi lavorare in maniera più intelligente.“Genya” per le piccole aziende si rivolge a tutte leche cercano una soluzione semplice per gestire i principali processi aziendali, dalla contabilità al ciclo attivo e passivo, dalla gestione delle anagrafiche alla fatturazione elettronica, dalla gestione dei documenti operativi ai bilanci e ai dichiarativi anche multi-azienda.