Thiago Motta, i play off di Champions League sono un'occasione sprecata

Le voci di un avvicinamento informale della Juventus al tecnico spagnolo Xavi, ex Barcellona in questo momento senza panchina,state respinte con sdegno a Torino. In maniera non ufficiale, ma quanto basta per contestualizzare qualche chiacchierata che può essere intercorsa della normale attività di aggiornamento sul mercato allenatori. Allarme rientrato, dunque, ma questo non significa che la seconda parte della stagione dialla Juventus parte con gli stessi presupposti dei primi sei mesi.I risultati che faticano ad arrivare, la rincorsa alla zonapiù affannosa del previsto, qualche asperità di carattere e emersa nel rapporto con lo spogliatoio e una certa rigidità nelle scelte di campole critiche mosse universalmente a. Il quale, con il passare delle settimane, ha inserito nelle sue risposte i tanti infortuni patiti e l’età media giovane della squadra che gli è stata consegnata in estate, quasi alla ricerca di qualche attenuante, se non alibi, per il decollo non verticale del suo progetto.