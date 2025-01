Dayitalianews.com - Terribile incidente in provincia di Latina: auto si ribalta e prende fuoco

Momenti di terrore nella notte tra Cisterna e Campoleone, dove un giovanemobilista ha rischiato la vita in un drammaticostradale. Il ragazzo, alla guida di una Ford, ha perso il controllo della vettura che, dopo essersita, è stata completamente avvolta dalle fiamme. Per sua fortuna, è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo.L’e la fuga dalle fiammeL’, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, è finita fuori stradandosi su un fianco. Pochi istanti dopo, il veicolo ha preso. Il conducente, con incredibile prontezza di riflessi, è riuscito a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme lo avvolgessero completamente, evitando così il peggio.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del, che hanno domato l’incendio, e il personale del 118, che ha prestato le prime cure al giovane, il quale non avrebbe riportato ferite gravi.