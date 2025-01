Secoloditalia.it - Stupri di Capodanno a Piazza Duomo, in arrivo il reato di molestie islamiche: iniziativa della Lombardia

I fatti di, con lesessuali la notte dia Milano si stanno configurando come ricoducibili alla pratica islamica del taharrush gamea: l’aggressione di massa alle donne per umiliarle. I casi e le denunce formlizzate sono sotto l’egidaProcura di Milano che sta indagando in questa direzione. Le testimonanze del gruppo di ragazze del Belgio sono determinanti. E il ministro dell’Interno Piantedosi in un recente question time lo ha ribadito. “L’Autorità giudiziaria sta accertando il quadro delle responsabilità, facendo piena luce anche al fine di verificare, come sembra, se si sia trattata di una pratica organizzata ascrivibile al cosiddetto “Taharrush Gamea“. Si inquadra nella prevenzione di fatti così gravi l’partita dalla Lega che ha come perno l’introduzione nell’ordinamento giuridico del “di violenza sessuale di gruppo durante gli eventi di massa, manifestazioni pubbliche, in luogo pubblico o aperto al pubblico”.