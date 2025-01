Ilrestodelcarlino.it - Studenti al freddo e polemiche, il caso in Consiglio comunale

La scorsa settimana le proteste dei ragazzi fuori dal Liceo per i riscaldamenti guasti. Ieri la decisione della dirigente di sospendere le lezioni, per un giorno, in attesa che avvenisse la riparazione all’impianto. Ora, l’interrogazione presentata da tre consiglieri di maggioranza al sindaco Marco Fioravanti: la situazione degli istituti scolastici superiori, insomma, finirà al centro del prossimo. Emidio Premici, Piera Seghetti e Giovanna Cameli, del gruppo ‘Noi Ascoli’, chiedono aggiornamenti al primo cittadino. "La sicurezza e la salubrità degli istituti scolastici – scrivono i tre consiglieri - sono diritti imprescindibili di, insegnanti e di tutto il personale della scuola, nonché condizioni indispensabili per un sano e sicuro diritto allo studio che ogni ente competente ha il dovere di mantenere e monitorare.