Serieanews.com - Roma, Ranieri vuole il vice Dovbyk: ma c’è un problema di non poco conto

Leggi su Serieanews.com

ha chiesto alla dirigenza il: il tecnico è di fronte ad unil: ma c’è undi non– SerieanewsNono posto in classifica con 30 punti, sei lunghezze dalla sesta piazza, ultima a regalare la qualificazione alle coppe europee mentre la quarta posizione è distante addirittura nove lunghezze. Il campionato dellafin qui non è stato certo memorabile, anzi. La stagione è iniziata nel peggiore dei modi, con De Rossi esonerato dopo poche giornate ed a novembre è arrivato anche l’allontanamento di Juric.Tre tecnici in tre mesi ma è con Claudio– richiamato al capezzale della squadra – che lasembra stia svoltando. La classifica è ancora deficitaria, certo, ma fino a qualche settimana fa addirittura c’era lo spettro della retrocessione davvero molto vivo, con l’ambiente che iniziava a temere il peggio.