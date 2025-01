Roberto è furioso Maria Teresa Ruta felice al Grande Fratello ma il marito ha reagito male

Leggi su Caffeinamagazine.it

A distanza di 5 anni dalla precedente esperienza, rieccoaldi Alfonso Signorini. La conduttrice è entrata nella casa lunedì 27 gennaio, insieme a Federico Chimirri e Mattia Fumagalli. “Mi è stata chiesta la disponibilità mesi fa, ma ho preso tempo perché non potevo rinunciare a vivere il primo Natale da nonna”, ha raccontato a Nuovo Tv prima di chiudersi dietro di sé la porta rossa.ammette di saper resistere “all’insistenza degli autori del reality”. “E poi ho abiti stravaganti nell’armadio che non ho avuto modo di indossare la scorsa volta.”, ha scherzato per passare al vero motivo del suo ritorno: una sfida con sé stessa, “non con gli altri”, per ritrovare quel “turbinio di emozioni che difficilmente si provano nella vita reale, dove la routine, e a volte anche la noia, spesso hanno il sopravvento”.