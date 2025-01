Ilfattoquotidiano.it - Provvedimenti Covid “ingiusti”, la strana sentenza del giudice di pace che rimborsa con 10 euro i cittadini

Nell’ambito deistrani o insoliti che, di tanto in tanto, arrivano dai magistrati non togati va segnalato uno che arriva da Alessandria e riguarda il controverso periodo in cui, per salvaguardare la salute di tutti, erano stati presiche hanno limitato la libertà di movimento. Undidi Alessandria, Paolo Olezza, ha dato ragione a una ventina di persone che avevano fatto causa alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ilha ritenuto le norme antiingiuste, ma affermando che ihanno diritto a essere risarciti con 10per “danno non patrimoniale”. Non è chiaro – in considerazione della modestissima cifra riconosciuta – se la motivazione può essere considerata ironica perché a base del ragionamento si è ritenuto che “le posizioni espresse dall’attuale credibile Consiglio dei ministri” in materia di pandemia e vaccini sono “quasi una sorta di confessione stragiudiziale del carattere illecito della normativa”.