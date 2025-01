Ilfattoquotidiano.it - Presunta stalker di Madalina Ghenea va a processo: “Ha portato avanti una campagna mediatica denigratoria e minacciosa” La modella: “Voglio andare fino in fondo

La 45enne imputata per stalking nei confronti diè stata mandata a, come deciso dal gup di Milano, Roberto Crepaldi. Lo fa sapere l’Ansa, che ricorda come lae attrice rumena sarebbe stata oggetto di minacce e commenti offensivi pubblicati in maniera “petulante” sul suo profilo Instagram e inviati via social anche a familiari, amici e collaboratori della stessa. Il prossimo 10 aprile si aprirà il dibattimento dalla quinta sezione penale del Tribunale.“inalla vicenda. È importante per me e per la mia famiglia” ha commentato, che ai microfoni di Alanews ha aggiunto: “È molto difficile spiegare in questo momento cosa si sente in questi casi”. Il suo avvocato, Michele Morenghi, ha aggiunto: “Noi siamo convinti delle nostre ragioni, naturalmente, poi la giustizia farà il suo corso”.