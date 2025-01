Ilgiorno.it - Poete da tre continenti. Un grande evento celebra tre anniversari

Leggi su Ilgiorno.it

Undedicato alla poesia per festeggiare tredi altrettante associazioni della provincia: i vent’anni di A Danca Da Vida e Argonaute e la "maggiore età" di Dukorere Hamwe, che ha compiuto diciotto anni. Pur con storie diverse, operando in contesti molto distanti, il Brasile, le Alpi centrali e il Burundi, le tre realtà no profit condividono un impegno culturale comune. Nasce da queste comunanze l’da tre" che giovedì 30 gennaio la Sala Besta della Banca Popolare di Sondrio ospiterà a partire dalle 17.30.