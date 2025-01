Terzotemponapoli.com - Pedullà: Ngonge, Lazio e Verona in attesa del Napoli

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il calciomercato è in pieno fermento, e uno dei nomi più caldi riguarda l’attaccante. Secondo Alfredo, noto giornalista esperto di mercato, le mosse dellae delper il giocatore saranno influenzate dalle decisioni che ilprenderà nelle prossime settimane.indelLaè da tempo sulle tracce di, ma come sottolinea, l’operazione dipende strettamente dalle mosse del. La squadra partenopea, infatti, sta definendo alcune trattative cruciali, che potrebbero avere un impatto diretto sulle trattative di mercato delle altre squadre. Per ora, laresta in, ma la situazione potrebbe evolversi rapidamente a seconda delle scelte del club azzurro.spera ancoraAnche il, altro club interessato a, non ha abbandonato la speranza di poter strappare il giocatore.