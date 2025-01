Tg24.sky.it - Omicidio della madre del tiktoker Donato De Caprio, ergastolo alla vicina di casa

Dopo un anno e due mesi di processo, questa mattina è stata emessa la sentenza per Stefania Russolillo. La donna, di 48 anni, è stata condannata all’con l’accusa di avere ucciso ladiRosa Gigante, 72enne ipovedente conosciuta anche per essere la mamma diDe- undi Napoli famoso per i suoi panini “con mollica o senza”. L’era avvenuto il 18 aprile 2023 nell’abitazione di Rosa, nel quartiere Pianura di Napoli.