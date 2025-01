Metropolitanmagazine.it - Miley Cyrus riflette sul passato con Pamela Anderson: “Non cambierei nulla, orgogliosa di ogni fase della mia vita”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

a soli trentadue anni ha già avuto una una carriera sorprendente lanciata nei primi anni Duemila, quando raggiungeva il successo globale nei panni di Hannah Montana.La voce di Flowers ha conversato con, attualmente nelle sale americane con The Last Showgirl, raccontando al voltoserie Baywatch che non ha rimpianti, tranne tranne forse qualche piccola cosa qua e là. Mentre si racconta con la sua eroina, lache ha realizzato il brano del film diretto da Gia Coppola, ha parlato delle molte vicissitudini che ha affrontato da quando è arrivata sotto le luciribalt, sin da quando era giovanissima alle prese con il personaggioserie Disney Hannah Montana. “Ho avuto così tante svolte ed evoluzioni, qualcuno potrebbe dire ‘deviazioni’, nel mio percorso”, ha spiegato l’artista.