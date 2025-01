Ilfattoquotidiano.it - Malta, 18enne italiana precipita dal balcone mentre è in vacanza con il fidanzato: si indaga per violenza domestica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Claudia Chessa, turistadi 18 anni originaria della Sardegna, èta dalla finestra della stanza al quarto piano di un hotel a, dove si trovava incon il. L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio, nella zona di Paceville, un’area nota per la movida dell’isola. La ragazza è attualmente ricoverata in gravi condizioni al policlinico Mater Dei, ma non sarebbe in pericolo di vita. La caduta è stata parzialmente attutita da un tendone, ma ha riportato una frattura alla schiena ed è in attesa di un nuovo intervento chirurgico.Stando alle prime ricostruzioni, riportate sui media maltesi, la polizia ipotizza il reato di. Al momento però, non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario o di una caduta accidentale per uso di droga.