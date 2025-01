Lanazione.it - Lucchese, esonerato il direttore sportivo Ferrarese: arriva Nember

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 28 gennaio 2025 – Continua la telenovela in casa. Soltanto una settimana fa nel corso della blindata conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà ilRiccardo Veli aveva confermato che a fare il mercato sarebbe stato ilClaudio. Poi èta la doccia fredda, al posto diin rossonero Luca, ex ds di Trapani, Foggia, Chievo Verona e Lumezzane. Soltanto pochi minuti prima del suo esonero, che proprio il dg Veli, ha comunicato allo stessol’exrossonera aveva comunicato la conclusione della trattiva con la Spal, per l’arrivo a Lucca in prestito del portiere Melgrati. Una decisione quella di sollevare l’ex centrocampista del Verona, che lascia al quanto perplessi. Ma tutto il modo di gestire la società in questo momento lascia perplessi.